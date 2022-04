Top 14 : le programme et les résultats de la 22e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 22e journée du Top 14. Le leader Montpellier se déplace à Perpignan, l'Union Bordeaux-Bègles affronte La Rochelle, Castres face à Toulouse et le Racing 92 contre le Stade Français.

Cette 22e journée de Top 14 sera marquée par de nombreux derbies qui s'annoncent hauts en couleurs. A commencer par Castres (5e) - Toulouse (3e) samedi. Après deux années perturbées par la pandémie de Covid-19, le derby centenaire se tiendra dans un stade Pierre-Fabre bouillant et plein à craquer. La tache ne sera pas simple pour les Toulousains puisque le CO n'a plus perdu à domicile depuis décembre 2020.

Orphelin de son ancien meilleur ennemi corrézien, Tulle, tombé dans les profondeurs fédérales, Brive (12e) ira jouer son maintien et la suprématie du Massif central à 180 km de chez lui, sur le terrain de Clermont (8e), dans l'obligation de s'imposer pour espérer voir les phases finales.

Montpellier (1er) aura de son côté un peu plus de 150 km à parcourir, le long de la Méditerranée, pour aller défendre son fauteuil de leader à Perpignan (13e), qui a encore un mince espoir d'éviter l'avant-dernière place, synonyme de barrage de maintien-relégation.

Même en voyant très large, on ne peut pas vraiment parler de derby entre Lyon (6e) et Toulon (9e), deux équipes aux dynamiques opposées, pas plus qu'entre Biarritz (14e) et Pau (10e). Les deux villes des Pyrénées-Atlantiques ne sont distantes que de 120 km environ, mais pour le BO, le vrai derby se joue encore plus près, et entre Basques, face à Bayonne.

Autre match que certains aiment présenter comme un derby, la confrontation l'Union Bordeaux-Bègles (2e) et La Rochelle (4e). Si 190km séparent les deux clubs, seulement deux places les séparent au classement. La bataille sera rude entre ces deux prétendants au titre. Enfin dimanche, le derby d'Ile-de-France entre le Racing 92 (7e) et le Stade Français (11e).

Suivez la 22e journée de Top 14 en direct sur France Bleu !

► Le calendrier de la saison en détail