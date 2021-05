Top 14 : le programme et les résultats de la 23e journée

Retrouvez tous le programme et les résultats de la 23e journée de Top 14. Ce vendredi, Castres affronte Lyon. Samedi, le Racing 92 face à Clermont, Montpellier se mesure au dauphin La Rochelle et le leader Toulouse se déplace à Toulon.

Le sprint final est lancé en Top 14 à quatre journées de la fin de la saison régulière. Et le suspense règne à tous les niveaux. Le leader Toulouse et son dauphin La Rochelle ne sont pas encore assurés de participer au dernier carré. Le Racing 92 doit obligatoirement battre Clermont pour ne pas dégringoler et quatre équipes sont toujours à la lutte pour le maintien. Rien n'est joué avant cette 23e journée de championnat.

Samedi, Castres se mesure à Lyon (20h45) en ouverture de ce week-end. Les deux équipes peuvent toujours venir jouer les troubles-fêtes sur le podium en cas de déconvenue du Racing 92. Mais les Franciliens se savent en sursis et feront tout pour battre Clermont (samedi 14h45). Le Racing est sur une série de quatre défaites consécutives et n'a que quatre points d'avance sur Castres (7e) et six sur l'Union Bordeaux-Bègles (8e) qui compte deux matchs de retard. Idem pour le Stade Français (9e), revigoré par deux victoires de suite, n'a pas dit son dernier mot. Mais il lui faut s'imposer à Brive (17h45) sous peine de dire quasiment adieu à la phase finale.

En haut du classement, les deux finalistes de la Coupe d'Europe (22 mai à Twickenham) sont en ballotage favorable pour terminer dans les deux premiers et accéder directement aux demi-finales. Avec 72 points, le leader Toulousain compte neuf longueurs d'avance sur le troisième Clermont, et les Rochelais totalisent 67 points avec un match en moins. Mais gare au faux pas ! Car une défaite des Toulousains à Toulon, contraint de l'emporter pour garder intact son objectif de phase finale, conjuguée à un succès de l'ASM face au Racing 92, relancerait le suspense au sommet du championnat.

La Rochelle s'apprête à jouer trois matchs en huit jours contre des mal classés, Montpellier samedi, puis Brive puis Agen, lanterne rouge.

En bas du tableau, quatre clubs peuvent encore terminer à la place de barragiste. Pau (36 points) l'occupe actuellement mais se déplace à Agen (17h45), un match dans ses cordes. Montpellier qui reçoit La Rochelle (17h45), est douzième avec quatre points de plus et deux matchs en moins. Mais le club languedocien a un calendrier des plus chargés, avec notamment deux matchs à jouer en semaine (Toulon mardi, l'UBB le 25 mai) et une finale de Challenge européen le 21 mai à Twickenham face à Leicester.

Bayonne (11e, 40 points) veut en profiter. L'opération maintien s'annonce plus abordable pour Brive, dixième (44 points) avec un match en retard par rapport à Pau et Bayonne. Mais le CAB jouera ses cinq dernières rencontres face à des prétendants au Top 6.

