Top 14 : le programme et les résultats de la 23e journée

C'est un "quart de finale" qui ne dit pas son nom. Samedi pour la 23e journée du Top 14, Toulouse (1e, 71 pts) se déplace sur la pelouse du Stade français (3e, 60 pts), un choc aux airs de Clasico. La preuve, le stade Jean-Bouin affichera complet, une première depuis la venue de Clermont à Paris lors de la saison 2014-2015.

Invaincu depuis sept rencontres, toutes compétitions confondues, le Stade rochelais (2e, 65 pts) reçoit Clermont (10e, 46 pts) avec l'ambition de maintenir sa jolie série tout en mettant le leader sous pression avant d'attaquer les demi-finales de Champions Cup. Mais les Rochelais devront devra se passer des internationaux Pierre Bourgarit et Jonathan Danty, blessés.

Quasiment éliminée de la lutte pour le top six, l'ASM dispose d'une infime chance de se qualifier, mais les hommes de Christophe Urios devront absolument s'imposer à l'extérieur en Top 14 pour la première fois depuis un déplacement à Perpignan (20-10)... en octobre.

Objectif top six pour Lyon et l'UBB

Sortie des places qualificatives après deux gros coups sur la tête contre La Rochelle (36-6) puis le Racing 92 (31-28), l'UBB ne veut pas tirer un trait sur la qualification. La venue de Lyon (5e, 56 pts) tombe à pic pour Bordeaux-Bègles (7e, 54 pts), qui veut absolument rebondir.

Car le LOU reste sur trois revers de rang en championnat et ne s'est plus imposé sur les terres girondines depuis... décembre 2008 ! Les deux équipes évoluaient alors en Pro D2. Pour conserver leur place dans le top six, les hommes de Xavier Garbajosa, eux, doivent absolument l'emporter. Malheur au vaincu.

Dans le même temps, le tenant du titre Montpellier (9e, 48 pts) a une dernière carte à jouer dans l'optique de la phase finale. Mais elle passe par Bayonne (8e, 50 pts) et sa forteresse quasi-imprenable de Jean-Dauger (une seule défaite en championnat cette saison).

Dans les autres rencontres de la journée, Toulon (4e, 57 pts) voudra poursuivre sa série positive devant Castres (11e, 44 pts), l'autre équipe en forme du moment, tandis que Perpignan (13e, 35 pts) va tenter de prendre des points précieux dans la course au maintien en recevant le Racing 92 (6e, 56 pts).

