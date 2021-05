Top 14 : le programme et les résultats de la 25e journée

Retrouvez tout le programme et les résultats de la 25e journée de Top 14. Vendredi, le Stade Français affronte Lyon. Samedi, le leader Toulouse face à Clermont, le second La Rochelle contre Pau et le choc entre Toulon et Bordeaux-Bègles.