Top 14 : le programme et les résultats de la 25e journée

La Rochelle se déplace à Montpellier et devrait se qualifier officiellement pour les phases finales.

La 25e et avant-dernière journée du Top 14 sera riche en enjeux, aussi bien pour la qualification en phase finale que pour le maintien. La Rochelle devrait pouvoir se qualifier officiellement dans le dernier carré de la compétition. Un point lui suffit lors des deux dernières journées - ou même tout autre résultat qu'une victoire bonifiée du troisième, le Stade français. À une semaine de sa finale de Champions Cup contre les Irlandais du Leinster à Dublin, le club maritime pourra donc voyager l'esprit tranquille à Montpellier samedi.

D'autant que le MHR, champion de France en titre déjà certain d'être déchu, n'a plus grand-chose à espérer cette saison, qu'il termine piteusement, avec trois défaites de rang, dont une à domicile la semaine passée face à la lanterne rouge, Brive (27-26).

Le Stade toulousain a lui déjà officiellement composté son billet pour Anoeta, mais le leader n'entend pas pour autant finir totalement en roue libre. "On a encore envie de s'améliorer pour les phases finales, donc pas vraiment de décompression en vue", assure Jean Bouilhou, l'entraîneur des avants des Rouge et Noir, dont les cadres ne seront pas tous ménagés en même temps. "On ne peut pas se permettre de laisser les joueurs quatre semaines au repos jusqu'à la demi-finale".

Pas forcément une bonne nouvelle pour son hôte du week-end, Perpignan, avant-dernier. L'Usap est sous la pression de Brive, qui s'est donné le droit de rêver du maintien en revenant à quatre longueurs des Catalans avant de recevoir le Castres de son ancien entraîneur Jeremy Davidson.

La bataille pour la phase finale

Derrière les deux premiers, la lutte fait rage pour les quatre autres places qualificatives pour la phase finale. En ballotage favorable, le Stade français recevra dimanche en clôture de cette 25e journée un concurrent direct, Lyon, cinquième, qui a laborieusement mis fin à une série de quatre revers consécutifs en réalisant un "hold-up" face à l'Usap (41-31) sur son terrain.

Deux autres candidats au top 6 s'affronteront la veille au Havre en raison d'un concert à l'Arena : le Racing 92, remonté à la quatrième place à la faveur de son succès convaincant sur Bayonne (55-14), et Toulon, septième à quatre points de son adversaire. "Si on est quatrième à deux journées de la fin, c'est qu'on le mérite", estime le centre international Gaël Fickou malgré les performances irrégulières des Racingmen cette saison. "Ça fait dix ans que le club joue des phases finales, la Coupe d'Europe... Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on fait une année moyenne qu'il faut tout jeter".

Bordeaux-Bègles, sixième, aura l'avantage de recevoir, devant plus de 30.000 personnes à Chaban-Delmas, une Section paloise dont le maintien est quasiment acquis après sa large victoire contre Castres (40-3). Le club girondin pourra compter sur son ouvreur international Matthieu Jalibert, vite remis d'une luxation à un doigt subie à Toulouse le week-end dernier alors qu'il effectuait son retour à la compétition.

Bayonne (8e), équipe surprise de la saison, a sans doute tiré un trait sur la phase finale, mais le promu basque cherchera contre Clermont (9e) à conserver son invincibilité au stade Jean-Dauger et sa place dans les huit premiers, qualificative pour la prochaine Champions Cup.

Le programme et les résultats

Le classement

