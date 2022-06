Retrouvez le programme et les résultats de la 26e journée du Top 14. Pour cette dernière journée de la phase régulière, le suspense bat son plein alors six équipes vont se livrer bataille pour les trois billets restants à décrocher pour les phases finales.

Top 14 : le programme et les résultats de la 26e et dernière journée de la phase régulière

Ce dimanche soir promet d'être explosif pour les amoureux du ballon ovale. A l'occasion de la 26e et dernière journée de la phase régulière du Top 14, tous les scénarios sont envisageables pour s'emparer des trois billets restants pour se qualifier pour les phases finales.

Outre Montpellier, Bordeaux-Bègles et Castres sur le podium et déjà qualifiés, la bataille s'annonce rude entre Lyon, Toulon, La Rochelle, le Racing 92, Toulouse et même Clermont. La dernière marche s'annonce haute pour les trois finalistes européens Lyon, Toulon et La Rochelle. Notamment pour les lyonnais qui reçoit La Rochelle et Toulon qui se rend au Racing 92.

La tâche sera sans doute plus simple pour les Maritimes et les Gones, respectivement vainqueurs de la Coupe d'Europe et du Challenge européen. A condition d'avoir digéré la victoire. Pour le RCT, c'est aussi l'occasion de passer à autre chose et retrouver la phase finale après avoir raté le train la saison dernière.

Toulouse a un coup à jouer face à Biarritz, lanterne rouge et déjà relégué. Tandis que tout reste mathématiquement possible pour Clermont mais qui devra affronter un sacré morceau, face à Montpellier, leader au classement.

