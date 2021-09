Top 14 : le programme et les résultats de la 2e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 2e journée de Top 14. Deux rencontres choc samedi : Bordeaux-Bègles face au Stade Français et le Racing 92 contre La Rochelle. Dimanche, ls Stade Toulousain affronte Toulon.

Comme on se retrouve ! Ce week-end, à l'occasion de la 2e journée du Top 14, plusieurs clubs font leurs retrouvailles, notamment un match entre les deux promus Perpignan contre Biarritz, un remake de la dernière demi-finale entre le Racing 92 et La Rochelle et le choc entre deux rivaux ambitieux Toulouse face à Toulon.

Samedi, Perpignan et Biarritz se retrouvent après avoir évolué tous les deux en ProD2 la saison dernière. Cela fait 14 ans que les Basques ne se sont plus imposés chez les Sang et Or. Autre match à suivre samedi, l'UBB contre le Stade Français. Les deux équipes sont dos au mur après avoir perdu leur premier match de la saison. Une deuxième défaite d'affilée ferait mauvais genre pour ces deux candidats au top six.

Il y aura des airs de revanche dans la rencontre opposant le Racing 92 à La Rochelle. Les Franciliens n'ont pas oublié leur dernière opposition (défaite 19-6) en demi-finale du Top 14.

Parmi les autres rencontres prévues samedi, le leader Brive se rend à Montpellier pour y confirmer sa bonne entame tandis que Lyon se déplace à Pau pour un nouveau test, privé de nombreux blessés, dont Mathieu Bastareaud, mais renforcé par le retour de ses internationaux. Enfin, Clermont va retrouver son fidèle public pour sa première au stade Marcel-Michelin avec la venue du Castres Olympique.

Enfin, unique match programmé dimanche : le choc entre Toulouse et Toulon. Pour ce premier duel de la saison, le Springbok Cheslin Kolbe acheté par les Toulonnais aux Rouge et Noir ne sera pas sur le terrain, blessé. Vainqueurs de La Rochelle (20-16), les Toulousains voudront enchaîner devant le rival varois, accroché par Montpellier (24-24).

Suivez les matchs du Top 14 en direct sur France Bleu :