Top 14 : le programme et les résultats de la 4e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 4e journée du Top 14. Au menu ce week-end : Bayonne - La Rochelle en ouverture ce vendredi, le choc samedi entre les deux clubs en tête du classement Racing 92 et Toulouse, puis dimanche Pau - Lyon. Deux matchs sont reportés pour cause de coronavirus