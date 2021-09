Top 14 : le programme et les résultats de la 4e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 4e journée de Top 14. Samedi, La Rochelle reçoit Biarritz, Bordeaux-Bègles face à Brive, denier au classement le Stade Français affronte Castres et Perpignan accueille Toulon. Dimanche, l'affiche entre le leader Toulouse et Clermont.

Pour cette 4e journée de Top 14 qui débute samedi, mission première victoire pour deux clubs du Top 14, très loin leurs ambitions : La Rochelle et le Stade Français.

Les Maritimes, qui avaient brillé la saison dernière en atteignant la finale de la Coupe d'Europe et celle du championnat, accusent le coup. Trois matchs et trois défaites pour la Rochelle qui n'a plus le droit à l'erreur ce samedi (15h) face à Biarritz. Méfiance : le promu basque, impressionnant d'engagement en ce début d'exercice, a déjà fait tomber deux "gros", Bordeaux-Bègles et le Racing 92.

La situation est encore plus alarmante pour le Stade Français, lanterne rouge avec toujours zéro point au compteur, la plus mauvaise attaque et la plus mauvaise défense du Top 14. Et ce ne sera pas simple pour les Parisiens puisqu'ils reçoivent Castres (samedi, 15h), l'une des deux seuls équipes toujours invaincues, avec Toulouse.

Après sa défaite contre Biarritz, le Racing 92 espère un rebond (samedi, 17h) face à Lyon, meilleure attaque du championnat après son festival offensif contre Perpignan (47-3). Pas encore à plein régime en ce début de saison, Bordeaux-Bègles recevra Brive (samedi, 15h), dont les bonnes intentions offensives sont récompensées d'une troisième place au classement.

Battu de justesse par le leader toulousain samedi dernier (17-15), Montpellier aura un coup à jouer à Pau pour aller rattraper les points abandonnés à domicile. Enfin, l'affiche de ce samedi opposera Perpignan à Toulon (21h05).

Dimanche à 21h05, Toulouse, double tenant du titre et déjà installé en tête du classement après ses trois victoires en trois matchs, accueille Clermont, équipe dangereuse mais pas encore réglée cette saison.

Suivez les matchs du Top 14 en direct sur France Bleu :