Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 5e journée de Top 14. Samedi, le leader Toulouse se déplace à Biarritz, Montpellier reçoit La Rochelle et Lyon - Bordeaux-Bègles. Dimanche, l'affiche entre Clermont et le Racing 92.

Top 14 : le programme et les résultats de la 5e journée

Pour cette 5e journée de Top 14, le Stade Toulousain, leader au classement, se déplace chez le promu Biarritz pour espérer poursuivre avec une cinquième victoire consécutive. Bien installés en haut du classement, les Rouge et Noir sont plus que jamais archi-favoris, après avoir remporté l'année dernière le titre et la Coupe d'Europe.

La Rochelle, victorieuse de Biarritz lors du dernier week-end, se déplace à Montpellier pour tenter de poursuivre sa remontée après un début de saison bien terne. Les Maritimes pointent à la 12e place et n'ont remporté qu'un seul match depuis le début de la saison.

Autre affiche intéressante de cette 5e journée, le duel entre Lyon et Bordeaux-Bègles. Respectivement 3e et 4e au classement, les deux équipes auront à coeur de l'emporter pour ne pas se laisser distancer dans la course au podium.

Dimanche, le choc entre Clermont et le Racing 92 pour clore le week-end. Les Auvergnats doivent impérativement redresser la barre après la déconvenue face à Toulouse. Les Franciliens, deuxièmes au classement, peuvent marquer un grand coup et ne pas laisser filer le leader seul en tête en cas de victoire.

Suivez les matchs du Top 14 en direct sur France Bleu :