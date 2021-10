Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 7e journée de Top 14. Le match Lyon - Toulouse en affiche du week-end. Toulon se mesure au Racing 92 tandis que Bordeaux-Bègles se déplace à Pau.

Top 14 : le programme et les résultats de la 7e journée

Thomas Ramos et le Stade Toulousain affrontent Lyon dimanche en clôture de la 10e journée de Top 14

Qui pourra arrêter le Stade Toulousain ? Lancé sur une série de six victoires en six matchs, rien ne semble pouvoir perturber l'avancée inexorable des Rouge et Noir, qui caracolent en tête du classement de Top 14. A moins que Lyon ne réussisse un exploit dimanche, en clôture de cette 10e journée du championnat. Troisième au classement, le Lou a un coup à jouer.

Samedi, Bordeaux-Bègles, deuxième de Top 14, se déplace à Pau pour tenter de ne pas laisser filer le Stade Toulousain. Vainqueur face à Montpellier le week-end dernier, l'UBB affronte une section paloise qui pointe à la 7e place et qui est encore sonnée de sa défaite face à Toulouse.

Toulon devra confirmer sa reprise en main en recevant le Racing 92. Le RCT ne pourra toujours pas compter sur son renfort de poids, en la personne de Cheslin Kolbe. Le champion du monde sud-africain est bien arrivé dans son nouveau club varois mais est toujours en convalescence, après s'être blessé au genou. Il sera présenté à la presse ainsi qu'aux supporters en amont du coup d'envoi au stade Mayol (21h05).

A 15h, Brive accueille La Rochelle. Les Maritimes se sont rassurés samedi dernier en battant Castres et tenteront de doubler la mise ce week-en.

Suivez les matchs du Top 14 en direct sur France Bleu :