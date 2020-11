Top 14 : le programme et les résultats de la 8e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de Top 14. Vendredi, Toulon-Brive à 21h, samedi Toulouse face à Castres (15h15) et dimanche le choc entre La Rochelle (2e) et Clermont (1er).

Week-end intense en vue dans le monde de l'Ovalie. Pour cette 8e journée de Top 14, les mastodontes Toulon, Bordeaux et Montpellier vont tout faire pour grapiller des places au classement et retrouver le haut du tableau. Toulouse et le Racing eux voudront retrouver le goût de la victoire. Et toutes ces ambitions à réaliser en étant privés de leurs joueurs internationaux. 28 joueurs français sont repartis à Marcoussis en milieu de semaine pour préparer le futur match du XV de France, le 15 novembre face aux Fidji.

Les Toulonnais ouvrent le bal vendredi à 21h en accueillant Brive. Après le report de son déplacement à Bayonne pour des cas de Covid-19 côté basque, le RCT veut retrouver du rythme et une place dans le top 6 malgré ses deux matches en retard.

Même nombre de matchs à rattraper pour Montpellier qui affronte le Stade Français samedi à 18h15. Et pour Bordeaux-Bègles qui accueille Bayonne (18h15).

Face à Castres (samedi, 15h15), Toulouse, lui, doit plutôt infirmer qu'il va mal sans ses internationaux, contrairement à la saison de son titre (2019) où les doublures avaient assuré de bout en bout. Inoffensive une heure durant contre Lyon (7-16), l'équipe bis du dernier champion de France a coulé à Paris (48-14) et doit éviter une 3e défaite de rang, surtout face au voisin tarnais, qui viendrait définitivement gâcher son bon début de saison (3e).

Il n'y a pas non plus le feu du côté du Racing 92, mais la défaite à Castres (28-26) a rappelé que le club des Hauts-de-Seine était prenable sans ses meilleurs joueurs. C'est ce que tentera de faire Pau samedi à 18h15.

Enfin, le choc du week-end est attendu dimanche à 21h. Les deux premiers au classement s'affrontent, La Rochelle (2e) reçoit Clermont (1er). Le deux formations sont sur une série de 4 victoires et empilent les belles actions et les essais qui en font les deux meilleures attaques de ce début de saison.

Suivez la 8e journée de Top 14 en direct sur France Bleu !

► Le calendrier de la saison en détail