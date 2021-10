Top 14 : le programme et les résultats de la 8e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 8e journée de Top 14. Samedi, le derby entre le leader Toulouse et Castres pour le 100e derby entre les deux équipes, Bordeaux-Bègles face à Perpignan et Lyon se déplace chez le Stade Français. Dimanche, La Rochelle reçoit Toulon.

Juste un petit coup de mou pour Toulouse et ça repart ? Samedi, lors de la 8e journée du Top 14, le leader Toulousain reçoit son voisin de Castres pour un derby qui s'annonce haut en couleurs. Après avoir chuté pour la première fois de la saison le week-end dernier face à Lyon, les Rouge et Noir espèrent repartir de plus belle d'autant plus qu'il s'agira de la 100e confrontation entre les deux équipes occitanes.

Un nouveau faux-pas de Toulouse profiterait à son dauphin, Bordeaux-Bègles, revenu à trois points au classement et bien placé pour décrocher une cinquième victoire d'affilée avec la réception du promu Perpignan, avant-dernier.

Samedi également, Clermont reçoit Pau. Les Auvergnats ont encore besoin d'engranger des points pour s'extirper la deuxième moitié du classement. Idem pour le Stade Français qui accueille Lyon. Les Parisiens peuvent réaliser la passe de trois après avoir successivement battu Clermont et Perpignan. Mais ils auront fort à faire face à Lyon, seule équipe à avoir battu Toulouse cette saison.

Le Racing 92 devra faire avec l'absence de nombreux cadres pour tenter de prolonger son invincibilité à domicile face à Montpellier. Enfin, dimanche, La Rochelle reçoit Toulon pour la clôture du week-end. Un match à haut risque pour Patrice Collazo, l'entraîneur des Toulonnais, menacé après le mauvais début de saison de son équipe, coincée à la 11e place avec seulement deux victoires en sept journées.

Suivez les matchs du Top 14 en direct sur France Bleu :