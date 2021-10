Top 14 : le programme et les résultats de la 9e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 9e journée de Top 14. Samedi, Toulon et son nouvel entraîneur affrontent Biarritz, le dauphin Bordeaux-Bègles accueille Clermont. Dimanche, le choc entre le Racing 92 et Toulouse, toujours leader.