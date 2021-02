Top 14 : le programme et les résultats des 26 et 27 février

Reportés en décembre en raison de la pandémie de Covid-19, trois matches ont lieu en ce dernier week-end de février : Toulon-Bayonne (14e journée) vendredi, Agen-Clermont (16e journée) et La Rochelle-Toulouse (15e journée), samedi.

Crise sanitaire oblige, trois matches en retard sont prévus ce weekend. Toulon affronte Bayonne (14e journée) vendredi à 20h45. À suivre samedi, Agen-Clermont (16e journée) à 14h45 et La Rochelle-Toulouse (15e journée) à 21h05, qui se disputent la première place du Top 14.

Choc La Rochelle-Toulouse

Un point seulement sépare au classement le leader rochelais de son rival haut-garonnais, tombé à la troisième place après sa défaite la semaine passée à Lyon (31-23), la première depuis novembre. Il s'agira pour les deux meilleures défenses du championnat, surtout connues pour leur jeu d'attaque, de marquer les esprits avant que leurs routes ne se croisent potentiellement à nouveau lors des phases finales, sur la route du titre.

Clermont peut consolider sa 4e place

Agen, seize défaites en autant de matches depuis le début de la saison, un (triste) record en championnat, accueille Clermont, valeur sûre du Top 14, qui reste sur une victoire retentissante à domicile face à Bayonne (73-3), ponctuée de dix essais. Le club auvergnat, que l'entraîneur Franck Azéma quittera à l'issue de la saison, peut consolider sa quatrième place et se rapprocher du trio de tête en cas de succès bonifié.

Toulon-Bayonne en sursis

Le match opposant Toulon à Bayonne est encore suspendu aux résultats de tests de dépistage du Covid-19 réalisés jeudi à Toulon. L'équipe varoise compte déjà trois cas positifs, détectés depuis la semaine dernière, deux chez les joueurs et un parmi l'encadrement. Une menace sanitaire qui complique encore un peu plus la vie du RCT, déjà privé d'une quinzaine d'hommes entre blessés et internationaux.

Le XV de France devait accueillir l'Ecosse ce dimanche 28 février dans le cadre du Tournoi des Six Nations. La rencontre a finalement été reportée après la détection de seize cas positifs au Covid-19, dont le sélectionneur Fabien Galthié et plus de la moitié des joueurs titulaires. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a demandé au président de la Fédération française de rugby de lancer une enquête pour comprendre comment l'équipe a pu être infectée alors qu'une bulle sanitaire a été mise en place.

