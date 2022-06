Top 14 : le programme et les résultats des barrages du week-end

Place à la phase finale du Top 14 ce week-end avec les deux matchs barrages entre Toulouse et La Rochelle, puis Bordeaux-Bègles et le Racing 92 avec une qualification en demi-finale à la clé. L'autre barrage entre Mont-de-Marsan et Perpignan pour déterminer qui se maintiendra ou montera en Top 14.