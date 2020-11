Top 14 : le programme et les résultats des matchs du week-end

Retrouvez le programme et les résultats des matchs du week-end en Top 14. Au menu, des matchs en retard de journées précédentes qui n'ont pu se tenir en raison du coronavirus. Samedi, Stade Français - Bordeaux-Bègles et Bayonne - Toulon, et dimanche La Rochelle - Racing 92.