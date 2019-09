Top 14 : le public bayonnais chante son bonheur face à Castres (27-17)

C’est fait. L’Aviron a remporté sa première victoire à domicile lors de la 4e journée de Top 14. Bayonne bat Castres (27-17) ce samedi 14 septembre. Un succès loin d’être parfait mais avec panache et volonté de faire du jeu. Cela ravit le public et cette fois ça paie.

L’Aviron Bayonnais remporte son 2e match de Top 14 en 4 journées, le premier à domicile. Un succès qui ravit et soulage les ciels et blancs, restés 10 minutes de plus sur le terrain après le coup de sifflet final pour partager son bonheur avec un public de Jean-Dauger (13.200 spectateurs) aux anges, qui a longuement chanté son plaisir.

C’était important de remporter cette première victoire à domicle. On avait un peu de pression sur les épaules - Yannick Bru, manager de l'Aviron

Les Bayonnais sont soulagés. Ils n’avaient pas caché dans la semaine la pression qui pesait sur leurs épaules. Celle d’un promu qui se devait de s’imposer devant son public après deux revers dont un à domicile (face à Clermont, 30-34).

« C’est un soulagement, confirme Yannick Bru. On a parfois eu la note artistique mais on a pas mis d’argent à la banque. Pour entretenir la confiance, pour se montrer qu’on était crédibles à ce niveau, il fallait prendre cette victoire à domicile. »

Les hommes des bords de Nive ont attaqué le match tambour battant, prenant les Castrais à la gorge, se servant de leur incroyable fébrilité pour engranger les points. Des Bayonnais libérés, utilisant à merveille une récupération, sur à un énième en-avant Castrais, pour remonter le ballon depuis leurs 22m et inscrire le premier essai de la partie.

"Fidèles à nous même"

« On a pas cacher le ballon pendant tout le match, on a joué, on a produit, on a tenté des choses avec des fois un peu d’excès mais on a été fidèles à nous même », se réjouit Yannick Bru. Et contrairement, à leur précédent match à Paris, les ciels et blanc virent en tête à la pause (17-3).

Mais contrairement à Paris aussi, ils subissent en début de seconde période, souffrent derrière le jeu au pied d’occupation et de pression millimétré de Castres, sont mis à mal en conquête et voient les Tarnais revenir sur leurs talons (17-10).

On arrive à gagner avec un état d’esprit de fous – Jean Monribot, 3e ligne

Mais encore une fois, à l’énergie, grâce à leur état d’esprit sans faille et une envie de jouer et de mettre le feu au terrain, les Bayonnais réagissent et rendent les coups aux Castrais (24-10, 53’). « Je suis lessivé (rires) », lâche Jean Monribot. Le 3e ligne, comme ses coéquipiers, a « tout donné sur le terrain » pour arracher ce succès.

Avec deux victoires et une défaite bonifiée, les Bayonnais ont d’ores et déjà réussit leur début de championnat et prouvé qu’ils avaient leur place en Top 14. Reste à confirmer sur le deuxième bloc de 4 matchs après la première trêve.

Infirmerie

Comble du bonheur, pour une fois l’Aviron quitte le terrain sans blessé sérieux, si ce n’est la petite inquiétude concernant l’ailier Julien Tisseron qui a pris, involontairement, un doigt dans un œil.