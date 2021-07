Top 14 : le Stade Rochelais a bouclé son recrutement avec l'arrivée de six joueurs

Six nouveaux joueurs arriveront cet été à La Rochelle. Le club maritime annonce avoir bouclé son recutement, avec comme joueur phare, l'international Jonathan Danty. Le 3/4 centre en provenance du Stade Français est actuellement en tournée avec l''équipe de France en Australie.

Si les joueurs, eux, sont en vacances, le staff de La Rochelle lui vient de terminer son recrutement. Ronan O'Gara, le nouveau patron depuis le départ de Jono Gibbes vers Clermont a ciblé six nouveaux joueurs. Avec le départ d'Arthur Joly vers Perpignan, il fallait renforcer le poste de pilier droit, celui de Uini Atonio. Deux joueurs arrivent :

L'argentin Joël Sclavi, un ancien joueur de Soyaux Angoulême pendant deux saisons en 2017 et 2018, il était reparti en Argentine avec les Jaguares depuis, et le Géorgien Guram Papidze en provenance de Nevers, club de Pro D2.

Autre chantier, les postes de 3/4 centre. Avec le départ de Geoffrey Doumayrou vers Montpellier et de Pierre Aguillon à Castres, le Stade Rochelais a recruté l'international Jonathan Danty. L'ancien joueur du Stade Français est actuellement retenu avec l'équipe de France en tournée en Australie. A 28 ans, et après 13 années passées à Paris, il se relance à La Rochelle. Il évoluera aux côtés du fidjien Levani Botia déjà au club, et d'un autre fidjien qui lui arrive de Brive, Eneriko Buliruarua.

Deux joueurs formés au Stade Rochelais et qui évoluaient à Vannes reviennent également cet été. L'ouvreur Pierre Popelin et le deuxième ligne Rémi Picquette.

Côté staff, on notera que Donnacha Ryan arrivera du Racing 92 pour prendre en charge les avants. Arrivée officialisée par le président du Racing. Grégory Patat, lui devrait quitter La Rochelle, mais le club rochelais n'a pas encore officialisé son départ.

Arthur Retière absent pour la reprise du Top 14

Enfin mauvaise nouvelle pour Arthur Retière. Le joueur annonce sur Twitter qu'il serait absent entre trois et quatre mois. L'ailier rochelais a été opéré d'une pubalgie, et manquera donc le début du Top 14 au mois de septembre. L'international de 23 ans est un des joueurs cadre de La Rochelle. Titularisé à 16 reprises en 19 matchs, il a inscrit 7 essais.