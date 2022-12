Top 14 : le Stade Rochelais à la relance en Catalogne

Malgré une défaite contre l'Union Bordeaux-Bègles (8-12) au stade Marcel-Deflandre, les Rochelais sont encore dans le Top 6, synonyme de qualification pour la phase finale du championnat, mais ils pourraient voir Bayonne, l'UBB, Toulon ou encore Lyon leur passer devant en cas de contre-performance ce samedi (17h) à Perpignan à l'occasion de la 14e journée du Top 14. Des Catalans en position de relégables, mais souvent survoltés face aux cadors dans leur antre d'Aimé-Giral. Le LOU, le RCT et l'UBB s'y sont déjà cassés les dents.

Voilà Jonathan Danty, de retour de vacances, et ses coéquipiers prévenus. "C'est une équipe plutôt dominante sur les points de fixation et en défense, notamment leur talonneur et leurs troisièmes lignes qui sont très bons dans les rucks et arrivent à ralentir les ballons", prévient le centre international. L'ancien trois-quarts du Stade Français sera titulaire, il a conscience que le Stade Rochelais est supérieur aux Catalans, à condition d'y mettre tous les ingrédients. "Je pense que c'est difficile de nous jouer quand on est dans un bon jour et qu'on a des libérations rapides. Honnêtement, si on a des ballons pourris, on est incapables de jouer."

"Un très mauvais souvenir la saison dernière"

L'an dernier, les Rochelais avaient bel et bien tenté de mettre du rythme en Catalogne, ils étaient même partis quatre jours en mini-stage en amont, pour finalement revenir bredouille de leur déplacement (22-13). L'entraineur rochelais des lignes arrières Sébastien Boboul s'en rappelle : "J'en ai un très mauvais souvenir. Cette défaite avait fait très mal sur le plan comptable mais pas dans le jeu ! On s'était créé des occasions incroyables pendant le match. C'était une défaite un peu bizarre. Maintenant, on sait à quoi s'attendre, on part un peu en commando, on doit montrer un autre visage. On estime que c'est parfait à Perpignan."

L'ancien joueur des Jaune et Noir passé côté staff voit dans l'ambiance d'Aimé-Giral un bon moyen de se tester. Même ressenti pour le talonneur Samuel Lagrange, unique marqueur d'essai rochelais face à Bordeaux la semaine dernière : "il y a une belle ferveur, les supporters sont hostiles avec les équipes qu'ils reçoivent mais ça fait partie du décor on le sait, ça rajoutera du piment au match. Leur plus grande force c'est l'énergie qu'ils tirent de leur public, ça va être un match acharné."

Comme Bordeaux avant d'affronter les Maritimes, Perpignan paraît en mauvaise posture avec trois défaites

consécutives : deux en Challenge Cup contre Glasgow et Bristol, puis la semaine dernière en Top 14 en déplacement à Montpellier (38-10).

