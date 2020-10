Top 14 : le Stade Rochelais à Pau pour aller encore plus haut ?

Top 14 : 7ème journée, le Stade Rochelais se déplace à Pau avec de grandes ambitions. Déjà vainqueur à quatre reprises sur les 6 derniers déplacements en Béarn, La Rochelle semble plus forte cette année, et pourrait bien s'imposer une nouvelle fois.

Viser un nouveau succès en Béarn ? Cela pourrait presque frôler l'excès de confiance, et pourtant, ce Stade Rochelais là, très costaud, pourrait bien enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat.

118 points inscrits sur les trois derniers matchs, 12 essais marqués, et deux points de bonus offensif en plus. Bayonne, Castres et plus récemment l'Union Bordeaux Bègles ont pu vérifier que les maritimes ont cette saison les moyens de leurs ambitions. Sans parler de titre, où Toulouse sera encore favori à sa succession cette année, les rochelais visent très clairement le Top 6 et pourraient bien créer la surprise en terminant la saison régulière à la deuxième, troisième ou quatrième place.

La Rochelle, meilleure défense du Top 14

Le tableau est positif, avec en plus une défense très efficace, la meilleure du Top 14 depuis le début de la saison, le Stade Rochelais est gonflé à bloc avant un déplacement à Pau ce dimanche. Mais les béarnais ont eux aussi quelques arguments pour gâcher ce premier novembre aux rochelais. Même sans Votu, qui purge plusieurs semaines de suspension après un carton rouge, la Section Paloise est taillée pour l'exploit cette année.

Accrocheuse, elle est allée s'imposer à Montpellier en début de championnat, et même si elle a signé un match nul face à Montpellier sur sa pelouse, elle reste invaincue à domicile. Christophe Urios peut en témoigner. Le manager de l'UBB s'y est cassé les dents il y a deux semaines ( 29 à 24 ).

Si l'histoire était un éternel recommencement, on ne devrait pas s'en faire, puisque sur les six derniers déplacements à Pau, la Rochelle s'y est imposé quatre fois ... mais les palois, même dans un stade vide ne devraient pas lâcher le morceau si facilement.

La composition du Stade Rochelais

Le quinze de départ : Aouf, Bourgarit, Herrera, Lavault, Skelton, Bourdeau, Liebenberg, Gourdon (cap), Le Bail, Plisson, Rhule, Aguillon, Sinzelle, Favre, Dulin

Les remplaçants : Lagrange, Uhila, Leroux, Timani, Kerr-Barlow, Alonso-Munoz, Bertschy, Joly