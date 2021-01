Top 14 : le Stade Rochelais accueille Toulouse, le leader du Top 14 ce dimanche soir

C'est le choc des stades pour cette15ème journée du Top 14. Dimanche à 21 heures 05, le Stade Rochelais recevra Toulouse, le leader au classement. Même touchée par le coronavirus, et même sans ses internationaux, l'équipe toulousaine reste un gros morceau à digérer à Deflandre.

Dimanche, à 21 heures 05, Alexandre Ruiz donnera le coup d'envoi de la rencontre Stade Rochelais / Stade Toulousain à Marcel Deflandre. Si avec la découverte cette semaine de quelques cas de coronavirus au sein de l'effectif toulousain avait jeté un voile d'incertitude sur la tenue de ce match, on sait finalement qu'il aura bien lieu.

Une rencontre sans les internationaux

Pas sûr d'ailleurs que cela ne fasse les affaires des toulousains. Avec déjà Thomas Ramos à l'infirmerie pour une pubalgie, ou encore Romain Ntamack lui aussi indisponible plusieurs semaines après une blessure au visage, le Stade Toulousain doit aussi compter sur l'absence de ses internationaux partis préparer le tournoi des 6 nations avec le groupe France. Antoine Dupont facteur X à la charnière ne sera pas là à Marcel Deflandre tout comme cinq autres de ses coéquipiers dans la liste de Fabien Galthié.

L'équipe de la Rochelle touchée également par le Covid, va t-elle pouvoir compter sur le retour de joueurs ?

Ce qui équilibrera un peu les forces, c'est que La Rochelle paie aussi son tribu aux tricolores. L'arrière, Brice Dulin très en forme, auteur de prestations très abouties avec la France cet automne ne sera pas là ...

... tout comme Pierre Bourgarit qui avec La Rochelle enchaîne essai sur essai. Uini Atonio et Grégory Alldritt d'abord retenus avec les bleus, ne seront finalement pas de la partie ce dimanche. La question est maintenant de savoir si les joueurs de La Rochelle touchés par le coronavirus sont maintenant rétablis ?

La troisième ligne maritime est particulièrement touchée. Probablement Liebenberg, Gourdon ou encore Victor Vito. Qu'en est-il également de Jules Plisson ou de Tawera Kerr-Barlow ? Autant de question, qui restent pour le moment sans réponse. A La Rochelle comme dans d'autres clubs du Top 14, il n'y a pas de transparence sur ce sujet. C'est de l'ordre du médical, et les données ne sont pas divulguées aux médias.

De quel côté tombera la pièce dimanche ?

Mais, si les absents ont toujours torts, c'est bien connu, les présents risquent de faire des étincelles ce dimanche. Kolbe devrait être de la partie, l'ailier toulousain est le plus insaisissable du championnat, le magicien créateur Pita Ahki également. Toulouse avec un pack toujours très lourd à manœuvrer. De quel côté tombera la pièce dimanche ? Difficile à dire. La Rochelle ne pourra pas une fois de plus compter sur son public, et la météo aura son mot à dire.

Seule certitude, c'est qu'en 15 rencontres de Top 14, La Rochelle n'en a perdu que trois, toutes à l'extérieur : au Stade Français, à Lyon et à Toulouse justement.