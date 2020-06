Top 14 : le Stade Rochelais annonce cinq recrues dont Brice Dulin

Le Stade Rochelais a officialisé les cinq premières recrues de son mercato estival, ce vendredi 19 juin. Parmi elles, l'arrière international français Brice Dulin, en fin de contrat au Racing 92. Les Jaune et Noir recrutent aussi deux internationaux sud-africains et un international australien.

Brice Dulin va troquer le Ciel et Blanc pour le Jaune et Noir.

Annoncée depuis le mois de janvier, l'arrivée sur le Vieux Port de l'arrière Brice Dulin a été officialisée, ce vendredi par le Stade Rochelais. L'international français (29 sélections) arrivait au terme de son contrat avec le Racing 92, où il a joué les six dernières saisons, remportant un Bouclier de Brennus en 2016, et jouant deux finales de Coupe d'Europe (2016, 2018).

Après 125 matchs et 21 essais avec le Racing, Dulin, qui a fêté ses 30 ans le 13 avril n'a donc pas prolongé avec les Ciel et Blanc, et rejoint la Charente-Maritime, pour se relancer, et pourquoi pas retrouver les Bleus. Ses dernières sélections remontent à la tournée en Afrique du Sud de juin 2017. A Deflandre, il tentera d'animer un fond de terrain dépeuplé par les départs de Vincent Rattez, Kini Murimurivalu, Marc Andreu et Eliott Roudil.

Le bon coup Skelton, les Boks Rhule et Leyds derrière

C'est dans la même optique que le Stade Rochelais a recruté deux internationaux sud-africains. Le premier est connu sur les pelouses du Top 14, puisqu'il s'agit du Grenoblois Raymond Rhule. Le natif du Ghana (27 ans) a passé les deux dernières saisons en Isère, d'abord en top 14, puis en Pro D2. Avant cela, il avait joué six saisons de Super Rugby avec la franchise sud-africaine des Cheetahs (81 matchs, 25 esssais), et été sélectionné à sept reprises avec les Springboks. Il retrouvera son compatriote Dillyn Leyds. Lui arrive des Stormers, où il a joué 74 matchs de Super rugby. A 27 ans, celui qui a été sélectionné 10 fois chez les Boks va découvrir l'Europe.

Devant, le Stade Rochelais, qui a perdu Thomas Jolmes et Jone Qovu, engage l'Australien William Skelton, 28 ans. Ce joueur puissant (2,03m, 135 kilos), capable d'évoluer en deuxième ou en troisième ligne, a remporté les deux derniers championnats d'Angleterre avec les Saracens, où il a également soulevé deux Coupes d'Europe. Il et n'accompagnera donc pas le club londonien, relégué en seconde division, et c'est le Stade Rochelais qui a fait le bon coup, en engageant cet international aux 18 sélections, qui a joué la Coupe du monde 2015 avec les Wallabies, année où il a également remporté les Tri Nations.

Quatre internationaux donc, et le retour de Jules Le Bail, demi de mêlée de 28 ans en provenance de Vannes (Pro D2). Il occupera une place de JIFF, et vient compenser le départ d'Alexi Balès à Toulouse. Formé à La Rochelle, il y avait débuté en Pro D2, en 2013/2014, mais ne s'était pas imposé, jouant 17 matchs de Top 14 en trois saisons. Après trois exercices pleins à Vannes, dont il a fini capitaine, Le Bail revient donc à Marcel-Deflandre dans le costume d'un solide remplaçant à Tawera Kerr-Barlow.

Le Stade Rochelais a également annoncé que dix joueurs espoirs reprendraient la saison avec le groupe professionnel. Il s'agit du pilier Emile Tuimavave, du deuxième ligne César Baudin, des troisième ligne Kenji Graulier et Matthias Haddad, des demi d'ouverture Thomas Carol et Raphaël Sanchez, du centre Mathis Lafon et des ailiers Martin Alonso Munoz, Malcolm Bertcshy et Nils Guyon. Des jeunes que le club veut faire jouer, le Stade Rochelais a donc décidé de baisser le nombre de contrats pros de 40 à 33, une décision qui permet aussi de faire baisser la masse salariale pour faire face à la crise post-confinement.