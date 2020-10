Top 14 : Le Stade Rochelais co leader du championnat avec Toulouse et Clermont

C'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, ou à moitié vide. En chipotant un peu, après ce succès 20 à 6 sur l'UBB, on pourrait reprocher aux rochelais de ne pas avoir terminé "le travail" face aux hommes de Christophe Urios. L'essai du bonus offensif était possible, à plusieurs reprises en fin de match.

"On n'a pas été assez patient pour aller le chercher" analyse l'arrière rochelais Jérémy Sinzelle. "Cela fait parti des choses qu'il faut améliorer pour la suite du championnat. On est co leader, mais il y a encore pas mal de travail. Sincèrement, il ne faut pas s'enflammer, on a joué que cinq matchs, la saison est encore très longue."

Le manager Jono Gibbes préfère retenir lui, la belle défense rochelaise.

"Seulement six points pris sur ce match. Trois face à Castres. C'est une satisfaction vraiment, qui vient presque gommer la frustration de fin de match, sans bonus offensif."

La Rochelle devient un sérieux client pour terminer sur l'une des quatre premières places au classement du Top 14

Mais que l'on soit tatillon ou pas, on serait de mauvaise foi, si l'on ne disait pas que ce La Rochelle là est très costaud, et devient un sérieux client pour terminer sur l'une des quatre premières places au classement du Top 14 à la fin de la saison régulière. La méthode O'Garra / Gibbes semble porter ses fruits. Confirmation demandée à Pau dimanche prochain.