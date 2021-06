Top 14 : le Stade Rochelais décroche le point du bonus défensif à Clermont et se qualifie en demi-finale

26eme et dernière journée de la saison régulière du Top 14 : le Stade Rochelais arrache in extremis le point du bonus défensif en fin de partie face à Clermont. 25 à 20 pour l'ASM qui jouera à Bordeaux en barrage. Les Rochelais rencontreront le vainqueur du barrage entre le Racing et Paris.