Top 14 : Le Stade Rochelais dévoile son nouveau maillot 2023-2024

Les supporters l'attendaient et depuis quelques jours déjà s'impatientaient sur les réseaux sociaux. Le nouveau maillot du Stade Rochelais (à domicile) a été dévoilé ce jeudi à 13 heures par le club. Il est entièrement noir, constellé de tout petits carrés qui "sont un clin d'œil graphique aux très nombreux partenaires, abonnés et supporters" selon le club, alors qu'une série de 80 matches consécutifs à guichet fermé en top 14 est toujours en cours.

Il intègre bien évidemment les deux étoiles de double Champion d'Europe, et le logo du Stade Rochelais est repositionné sur le coeur comme les supporters le demandaient. L'an dernier l'équipementier l'avait centré au milieu du maillot, déclenchant de vives protestations.

"On aurait voulu noyer les deux étoiles, on n'aurait pas pu mieux faire"

Cette année encore, les supporters ont passé au crible cette nouvelle tunique, qui ne trouve pas vraiment grâce à leurs yeux. "On ne voit même pas les deux étoiles avec les points de lumière de Noël" écrit Jérôme, "Si on avait voulu noyer les deux étoiles on n'aurait pas pu mieux faire" ajoute Matthieu en commentaire sur la publication Facebook du club. "Super le maillot pour Noël, en attendant, ce n'est pas la saison, mais on a déjà les boules" ironise Christopher.

D'autres, sur le réseau X (ex-Twitter) sont plus ironiques :

Pour tromper le temps, certains supporters comme Thomas avaient imaginé ces derniers jours à quoi pouvait ressembler le futur maillot du Stade Rochelais :

Depuis le changement d'équipementier, les supporters les plus actifs sur les réseaux sociaux sont rarement satisfaits par les nouveaux maillots. Mais d'autres comme Christophe relativisent "pas grave la couleur du maillot, seuls nos joueurs comptent, allez le stade Rochelais !". Nanou renchérit "Ce n'est pas le maillot qui fera gagner l' équipe. On n'est pas à la fashion week". Henri risque même un "j'aime bien" dans les commentaires sur la page Facebook du club.