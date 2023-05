Top 14 : Le Stade Rochelais est directement qualifié pour les demi-finales à Saint-Sébastien

Top 14, 25ème journée : le Stade Rochelais jouera la demi-finale du championnat le 9 ou 10 juin prochain à Saint Sébastien. Cette fois, c'est mathématique, La Rochelle qui comptait dix points d'avance sur le Stade Français avant le début de cette avant-dernière journée, ne peut plus être rattrapée par les parisiens sur le dernier match de la saison régulière fin mai. Le Stade Français recevait Lyon ce dimanche soir, mais n'ont pas pris le bonus offensif. Paris qui menait 28 à 00 à la pause s'est fait reprendre en deuxième période et concède le match nul 31 à 31.

ⓘ Publicité

Résultat, au classement, avec huit points d'écart avec La Rochelle, pourtant battue à Montpellier 42 à 31, les parisiens ne peuvent plus combler l'écart sur la dernière journée. Fin mai, toutes les équipes joueront à la même heure, 21h05 le dimanche 28 mai, le Stade Rochelais recevra d'ailleurs le Stade Français pour son dernier match de la saison à Marcel Deflandre, mais Toulouse et le Stade Rochelais sont d'ores et déjà qualifiés pour les 1/2 à Saint Sébastien.

loading

loading

loading

Une place de barragiste reste à prendre ...

Reste maintenant à savoir qui de Toulouse ou de La Rochelle terminera en tête du Top 14. Avantage sûrement aux toulousains qui joueront à la maison l'équipe de Brive déjà assurée de descendre en Pro D2 la saison prochaine. La Rochelle voudra soigner son dernier match à domicile face au Stade Français. La lutte derrière sera acharnée pour quatre places en barrage. Si Paris, et le Racing semblent bien positionnés pour s'assurer un barrage à la maison, l'Union Bordeaux Bègles tape à la porte, et rien n'est fait encore pour la cinquième et sixième place. Lyon qui reçoit Bayonne aura l'avantage du terrain, mais c'est entre ces deux clubs, la dernière place en barrage qui se joue. Le vainqueur de cette rencontre terminera à la sixième place et pourrait se rendre sur la pelouse du Stade Français en barrage.

Une partie du tableau qui intéresse tout particulièrement La Rochelle. Si les maritimes restent à la deuxième place au classement, ils pourraient bien rencontrer le vainqueur du barrage entre le Stade Français et Lyon, ou Bayonne. Une demie face à l'Aviron au Pays Basque espagnol ne manquerait pas de piquant ... face à l'équipe de Grégory Patat, ancien entraîneur de La Rochelle.