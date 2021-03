Top 14 : Le Stade Rochelais nous joue le coup de la panne à Castres

Le coup de la panne d'essence ... Apparemment, cela marche aussi au rugby. Après un match très rude face à Toulouse la semaine dernière, le Stade Rochelais a eu beaucoup de mal physiquement à enchaîner sur la pelouse de Castres. En manque d'inspiration, les maritimes ont souvent loupé des passes, très peu capté de ballons en touche, et globalement se sont retrouvés à côté de leurs chaussures pendant près d'une heure de jeu.

Le réveil des rochelais intervient trop tard

A la pause, les castrais mènent 16 à 3 avec trois pénalités et un essai de Julien Dumora transformé derrière. On attend toujours le déclic rochelais, mais deux autres pénalités castraises portent le score à 22 à 03 à la 52ème minute. Le réveil intervient trop tard, même si coup sur coup Botia et Berjon relancent les rochelais à la 66ème et 69ème, le score ne bougera plus. 22 à 15.

Pas de point de bonus défensif, pas de quoi dormir sur ses deux oreilles non plus pendant ces premières vacances. Le réservoir était vide ou presque à Castres, il faudra refaire le plein, pour se rendre à Bordeaux le samedi 27 mars.