Top 14 : Le Stade Rochelais pourra accueillir 8 000 spectateurs vendredi au Stade Deflandre

C'est une dérogation que le club et ses supporters attendaient. Le stade Rochelais pourra aller au delà de la jauge de 5 000 personnes vendredi pour son premier match de Top 14 contre Toulon. La préfecture l'a autorisé, ce mardi à accueillir 8 000 spectateurs au stade Deflandre. Le club "se réjouit de cette nouvelle positive" dans un communiqué envoyé à la presse, mais on peut penser qu'il fait contre mauvaise fortune, bon coeur. La jauge de 8 000 place va l'obliger à choisir entre ses 13 000 abonnés. et donnera priorité à ceux qui se sont réabonnés les premiers précise Pierre Venayre, le manager général du club, joint par France Bleu La Rochelle. La première moitié des abonnés pourra assister au match contre Toulon, l'autre au match suivant contre le Racing 92. Le club doit annoncer les modalités de réservation dans la journée.

Le Stade Rochelais avait déposé un dossier de demande de dérogation pour 12 000 places, dans un stade qui peut contenir 16 000 personnes. Mais la préfecture de Nouvelle Aquitaine souhaitait harmoniser les jauges entre les différents clubs de top 14 avait révélé Pierre Venaye, le manager général du Stade Rochelais. Effectivement, ce matin le club de Brive a obtenu l'autorisation d'accueillir 9 000 spectateurs au lieu de 5 000 pour la venue de Bayonne dimanche.

Le président du Stade Rochelais reçu à Matignon

Ces autorisations sont accordées le jour où Vincent Merling, le président du Stade Rochelais est reçu à Matignon, avec les présidents de Toulouse, Pau et du Stade Français pour expliquer les difficultés des clubs de rugby français. La billeterie représente, par exemple, 60% du budget du Stade Rochelais. Les 30 clubs pros pensent perdre 30 à 35 millions d'euros rien que pour les deux premiers mois du championnat si les jauges restent limitées.