Top 14 : le Stade Rochelais prépare la venue du Racing 92, vice-champion d'Europe

Le Stade Rochelais va remettre les pendules à l'heure. Une phrase à double sens. D'un côté, les maritimes vont jouer leur seul match en retard face au Racing 92, et de l'autre, cela va leur permettre de montrer, on l'espère, un autre visage après la gifle au Stade Français.

La meilleure défense du championnat a failli à Paris

Dépassés à Paris, avec quatre essais encaissés en première période, les rochelais avaient pris l'eau à Jean Bouin dimanche dernier. Inhabituel pour une formation qui depuis le début de la saison impressionne avec son système défensif, rarement perméable, et très au point. La meilleure défense du championnat a failli à Paris, mais pour l'ailier Sud-Africain de La Rochelle Dilyn Leyds,"Ce sont des accumulations de fautes personnelles et non le système qui est en cause." L'international dépassé, et débordé lui aussi par la fougue parisienne prend sur lui sa part ... de non-match.

"Le Racing est une équipe très complète" - Grégory Patat, l'entraîneur des avants de La Rochelle -

Une fois passe encore, reste à savoir si ce coup de mou peut se reproduire face au Racing. Pour Grégory Patat, entraîneur des avants de La Rochelle, il ne va pas falloir s'endormir face à une équipe très complète. "Même privée de quelques internationaux, ce Racing là est capable de varier son jeu de s'imposer à l'extérieur. On l'a vu à Brive, où les franciliens ont notamment bien terminé la partie, l'emportant sur le fil."

15 de départ possible du Stade Rochelais face au Racing 92 : Reda Wardi - Pierre Bourgarit - Uini Atonio - Thomas Lavault - Will Skelton - Zeno Kieft - Kevin Gourdon - Wiann Liebenberg - Tawera Kerr Barlow - Jules Plisson - Arthur Retière - Jérémy Sinzelle - Pierre Aguillon - Dillyn Leyds - Brice Dulin.