Top 14 : le Stade Rochelais relève la tête en battant Pau 51 à 27

51 à 27. Le Stade Rochelais a marqué sept essais à la Section Paloise une semaine après la finale de coupe d'Europe perdue à Twickenham face à Toulouse. Sept essais marqués, mais aussi quatre encaissés. C'est assez inhabituel pour des Rochelais qui présentent pourtant la meilleure défense du championnat. Les Palois n'ont jamais abdiqué, et souvent enlevé le bonus offensif à La Rochelle en deuxième mi-temps, mais obstinés, et un brin chanceux en fin de match, les maritimes arrachent ce point de bonus avec un dernier essai de Sweetnam. Une rencontre compliquée de bout en bout, même si le score semblait scellé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On ne le cache pas, on vise le bouclier de Brennus - Grégory Patat -

Pour Grégory Patat, entraîneur de La Rochelle : "On a vu aujourd'hui que l'on était un peu dans le dur, on avait du mal à bouger. On n'a pas vu le meilleur Stade Rochelais ce soir, mais il fallait faire le job, digérer cette finale perdue, et se concentrer sur de beaux objectifs de fin de saison. On ne le cache pas, on vise le bouclier de Brennus pour valider tout le travail et l'investissement des gars cette saison."

Victoire bonifiée face à Pau, mais la qualification directe en 1/2 finale pour La Rochelle, n'est pas encore assurée. Il faudra peut-être un bonus défensif à Clermont Ferrand le week-end prochain pour valider cette option. Dans le même temps le Racing 92 reçoit Brive et devrait marquer 5 points. En cas d'égalité avec la Rochelle, les franciliens resteraient derrière au classement. Suspens ... jusqu'à la dernière journée ou Pau pourrait aussi se maintenir en Top 14 en cas de victoire sur Montpellier et de défaite de Bayonne à domicile face au Stade Français.