Top 14 : le Stade Rochelais reste invaincu à domicile en battant Brive 36 à 22

10eme journée de Top 14. Le Stade Rochelais l'emporte 36 à 22 face à Brive, mais peut regretter de voir s'envoler le point du bonus offensif. Avec un premier quart d'heure de feu, et deux essais marqués grâce à Samuel Lagrange initiateur d'un essai de pénalité et de l'ailier Arthur Retière, La Rochelle semblait partie sur de grosses bases pour la réception des corréziens.

Premier essai en Top 14 de l'ailier rochelais Alonso Munoz

Le point du bonus offensif arrive à la 35eme minute avec un essai de plus, le premier en Top 14 d'Alonso Munoz, le jeune ailier maritime. Mais la victoire bonifiée s'envole en un claquement de doigt après un contre brivistes en fin de première période. Comme une piqure de rappel pour des maritimes qui semblaient survoler cette rencontre. 24 à 10 à la pause. Le point du bonus offensif allait venir en deuxième période, c'est sûr.

Mais c'était sans compter sur un fighting spirit made in Corrèze. Même si La Rochelle enchaîne avec un essai dAlldritt et un autre de Leyds, à 5 essais à 1 ,les corréziens restent dans le match et marquent eux aussi avec Douglas et Delarue.

Le point du bonus s'envole pour le Stade Rochelais. Point de détail dans une saison où pourtant les feux sont au vert pour des rochelais qui sont en tête du Top 14 ? On le saura beaucoup plus tard. En attendant, la vue d'ensemble est plutôt positive, avec 8 victoires en 10 matchs, c'est tout simplement le meilleur démarrage de la Rochelle en Top 14.