Top 14 : le Stade Rochelais s'impose 62 à 3 face à Castres

Petit à petit l'oiseau fait son nid. Les belles séquences de jeu entrevues à Bayonne demandaient confirmation face à Castres ce samedi. Le piège face au CO était de se dire que cette équipe était en manque de rythme et de compétition à cause du COVID 19. Les rochelais ne sont pas tombés dedans, même si les tarnais n'étaient effectivement pas au rendez-vous pour un match à l'intensité du Top 14.

Les castrais privés de compétition depuis le 13 septembre et la réception du Stade Français, n'ont jamais semblé pouvoir inquiéter le Stade Rochelais. Au contraire, physiquement, ils ont eu du mal à terminer la rencontre, et dans l'impact, Castres a semblé relativement stérile à Marcel Deflandre.

Le scénario du match

L'écart au score s'est malheureusement creusé assez vite pour les tarnais. Menés 12 à 3 à la 18ème minute après un 4 sur 4 de Jules Plisson aux pénalités, la machine rochelaise s'est ensuite transformée en rouleau compresseur. Sans sentiment face à un adversaire qui ne semblait pas à la hauteur ce samedi, de la 25ème minute à la 36ème, les maritimes marquent 4 essais. Deux de Pierre Bourgarit et deux autres d'Arthur Retière. 41 à 3 à la pause.

Un triplé d'Arthur Retière qui fait sourire l'intéressé

En deuxième période, Arthur Retière "claque" même un troisième essai. Un triplé qui fait sourire l'intéressé avant de partir en équipe de France. "Sur les trois, deux étaient très simple à marquer." En bout de ligne, et après avoir travaillé avec les avants à proximité de l'embut, le ballon a effectivement été écarté à l'aile, avec un énorme surnombre maritime.

"La Rochelle marche sur l'eau en ce moment"

Grosse addition 62 à 3, mais qu'importe pour les joueurs castrais. Pour le centre Thomas Combezou, il ne faut pas se réfugier derrière le COVID 19, avec tous ces cas au club qui ont tronqué la phase de préparation. Avec une touche d'amertume tout de même liée à ce contexte très atypique, il confesse sans difficulté. _"La Rochelle marche sur l'eau en ce moment_, c'est une très belle équipe, on a été dépassé partout. Maintenant cap sur Toulon, c'est notre challenge de la semaine."

Un RCT battu en finale de Challenge Cup ce week end face à Bristol. Le prochain adversaire de La Rochelle reste aussi sur un revers. L'Union Bordeaux Bègles attendu à La Rochelle dimanche prochain a chuté à Pau, avec le bonus défensif. En attendant, les rochelais savourent et remontent à la deuxième place du classement derrière Toulouse vainqueur à Brive.