Top 14: Le Stade Rochelais se déplacera lors des deux premières journées

La Ligue nationale de rugby (LNR) a dévoilé ce dimanche midi le calendrier du Top 14 pour la saison 2017-2018. Le Stade Rochelais commencera par un déplacement à Brive le 26 août.

C'était un souhait du staff et des joueurs, la Ligue l'a sans doute entendu. Le Stade Marcel Deflandre encore en travaux - avec la construction de la nouvelle tribune Apivia - les Jaunes et Noirs iront bien jouer à l'extérieur lors des deux premières rencontres. D'abord à Brive le 26 août puis la semaine suivante, le 2 septembre, du côté de Jean Bouin pour y affronter le Stade Français. Il faudra donc attendre la 3e journée et le week-end du 9/10 septembre pour voir les Maritimes évoluer chez eux à Deflandre. Et ce ne sera pas une mince affaire puisque les Rochelais retrouveront les champions de France en titre, les Clermontois, une première réception face à la même équipe que lors des deux dernières saisons.