Top 14 : un Stade Toulousain des grands soirs pour un match de gala face à Toulon au Stadium (39-0)

Le Stade Toulousain a fait plaisir aux supporteurs venus en nombre ce dimanche 30 décembre face à Toulon (39-0) pour la 13e journée de Top 14. Les Rouge et Noir enchainent un onzième match sans défaite et concluent un très beau début de saison en étant deuxième du Top 14.

Toulouse, France

Le Stade Toulousain n'a pas laissé une miette à Toulon lors de cette 13e journée de championnat, 39-0 au Stadium et finissent l'année 2018 deuxième du Top 14. Les hommes d'Ugo Mola n'ont pas tremblé une seule fois ce dimanche 30 décembre face aux Varois.

Un festival

Un match électrique, devant un Stadium plein à craquer (32.700), sous les yeux d'invités de marque (Guy Novès, Thomas Pesquet) et un très très bon Stade. Les ingrédients parfaits pour une très belle soirée à Toulouse la dernière de l'année.

C'est l'équipe française qui a perdu le moins de matchs en 2018, et qui développent peut-être l'un des plus beaux jeux de ce début de saison. Quatre essais à zéro face à des Toulonnais qui n'ont jamais réellement réussi à rentrer dans leur match, à l'image de Guilhem Guirado, sorti en début de seconde mi-temps. Ils ont même passé plus de cinq minutes à treize sur le terrain, à partir de la 70e.

Invaincu depuis onze matchs, le Stade Toulousain est deuxième, et revient à trois points de Clermont avec cette victoire bonifiée. Une très belle manière de finir l'année !