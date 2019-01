Top 14 : le Stade Toulousain doit battre Grenoble pour devenir leader

Toulouse, France

Avec la défaite de Clermont à Castres samedi 26 janvier, Toulouse se retrouve à trois points du leader auvergnat avant d'accueillir Grenoble dimanche, lors de la 15e journée de Top 14. Mais le Stade Toulousain devra faire sans ses sept internationaux français retenus pour le Tournoi des Six Nations.

Le retour de Richie Gray

Pour pallier les absences de Maxime Médard, Thomas Ramos, Yoann Huget, Romain Ntamack, Antoine Dupont, Dorian Aldegheri ou encore Julien Marchand, Ugo Mola va faire appel à des joueurs en manque de temps de jeu. C'est le cas de Richie Gray. Le deuxième ligne écossais n'a joué que 59 minutes de toute la saison avec les Rouge et Noir, face à Agen en octobre.

"Il y a beaucoup d'absences oui ! Mais ça permettra à de jeunes joueurs d'être exposés, tout en étant encadrés par des joueurs à forte expérience, relativise Ugo Mola, l'un des entraineurs du Stade Toulousain. Les règles on les connait, on vit avec. Ça reste une aberration de notre championnat : ces fameux cinq doublons n'ont pas de sens. Mais on connaissait les règles dès le départ donc on ne va pas pleurer".

Des jeunes comme Matthis Lebel qui commencera le match à l'aile tandis que Cheslin Kolbe a été replacé en 15. Coup d'enoi à Ernest-Wallon à 12h30. Un match à vivre dès midi sur France Bleu Occitanie.

La compo des équipes