Top 14 : Toulouse prépare les demies à Bordeaux

Toulouse, France

Pourquoi ne pas aller la chercher, cette première place du Top 14 ? Le Stade Toulousain peut s'assurer sa place de leadeur s'il décroche une victoire à Bordeaux ce dimanche, lors de l'avant-dernière journée du championnat.

Mais surtout, assuré de jouer les demi-finales du Top 14, l'objectif du Stade est d'arriver dans une forme optimale avec le moins de blessures possible et le plus de joueurs valides pour les demi-finales (8 et 9 juin). Ugo Mola a donc dû trouver l'équilibre parfait pour faire jouer le noyau de l'équipe sans pour autant trop exposer certains de ses joueurs.

"Personne n'est en mesure de dire si on prend un risque en exposant tel ou tel joueur, explique l'entraineur principal des Rouge et Noir. C'est un sport traumatisant, on prend bien évidemment des risques d'avoir des blessés. Il y a certains postes où nous sommes un peu plus en flux tendu, d'autres où on peut mettre les joueurs en forme."

On retrouve l'inarrêtable Cheslin Kolbe en 15. Le demi d'ouverture Zack Holmes retrouve sa place de titulaire, Jerome Kaino et Rynhardt Elstadt débuteront aussi le match en troisième ligne. La deuxième ligne reste inchangée. Le talonneur Peato Mauvaka, en pleine confiance après sa sélection dans la liste des 65 de Jacques Brunel pour la Coupe du monde au Japon, est lui aussi titulaire.

Les compos

🚨 25ème journée de @top14rugby pour les Rouge et Noir !

Découvrez sans tarder le XV de départ désigné par le staff toulousain pour affronter l'équipe de l'@UBBrugby, dimanche à 16h50 au stade Chaban-Delmas ! #UBBST#GoST 🔴⚫️ pic.twitter.com/eD1vZOlbCv — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 18, 2019

La compo de l'Union Bordeaux Bègles - Capture d'écran du site de l'UBB

