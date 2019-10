Top 14 : le Stade Toulousain bat le Castres Olympique et prend le bonus

Toulouse, France

C'est un derby lancé pied au plancher auquel ont assisté les 17 600 spectateurs du stade Ernest Wallon ce samedi après midi. Vingt premières minutes de haute volée durant lesquelles les Rouge et Noir vont marquer deux essais par Lebel (2me) et Tauzin (7me) prenant l'ascendant sur des castrais pourtant joueurs. Les tarnais qui attendront d'être en infériorité numérique, carton jaune pour Houkpatin à la 14me, pour ouvrir leur score grâce à une pénalité de Dumora (19me). Les vingt minutes suivantes furent en revanche marquées par une nette baisse de régime malgré quelques fulgurances castraises et la mi-temps fut atteinte sur le score de 20 à 6 pour les hommes d'Ugo Mola.

point bonus offensif?

De retour des vestiaires, ce sont les castrais qui sont les plus entreprenants, marquant coup-sur-coup deux pénalités par Dumora (41 et 47me) alors que les toulousains étaient réduits à 14 après le carton jaune de Tolofua. Là encore c'est l'équipe en infériorité numérique, le Stade Toulousain, qui inscrit trois points grâce au pied de Zack Holmes (57me). Un bol d'air pour les uns et un coup dur pour les autres, les castrais voyant leur ouvreur, Dumora, partir au frigo 10 minutes. Ce qu'il manquait dans ce deuxiéme acte c'était le troisième essais du Stade Toulousain, qui lui donnerait un précieux point de bonus. Il faudra attendre la 77me minute et la charge puissante de Gilian Galan qui pointe au pied des poteaux. Victoire bonifiée qui met les toulousains à la 5me place du classement du Top 14.

Samedi prochain les toulousains se déplacent à Montpellier pour la 8me journée.