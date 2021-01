Top 14 - le Stade Toulousain s'impose sans convaincre à Montpellier (16-9)

Le Stade Toulousain ne commence pas la nouvelle année de la meilleure des manières mais l'essentiel est là. Quatre points glanés sur la pelouse de Montpelliérains eux-aussi peu inspirés dans ce derby occitan sans grande saveur.

Un faux rythme

La rencontre paraissait à première vue déséquilibré entre un Stade Toulousain en pleine confiance, qui restait sur quatre victoires d'affilée en Top 14 et un MHR qui à l'inverse n'en compte que trois depuis le début de la saison.

Et ce sont pourtant les Montpelliérains qui rentrent le mieux dans le match dès le début. Ils sont en effet récompensés par une pénalité à la troisième minute, transformée de suite par Anthony Bouthier. Par deux fois, Zach Holmes répondra au numéro 10 d'un soir côté Montpellier, 6-6 à la mi-temps.

Peu convaincants

La seconde périodedémarre sur le même rythme et ne laisse pas place à un grand spectacle. La charnière Zach Holmes-Alexis Balès a bien du mal à exister, et les trois-quarts comme Mathis Lebel sont peu en vue. Petite satisfaction avec la grosse activité des avants comme Alban Placines, auteur d'un gros match en défense.

Plus inquiétant encore, il faut attendre la seconde mi-temps pour voir le Stade Toulousain rentrer pour la première fois dans les 22 mètres de Montpellier.

L'essai décisif

C'est finalement à l'heure de jeu que le match bascule. Le manager toulousain Ugo Mola décide de faire rentrer du lourd sur la pelouse pour forcer la décision : Julien Marchand en première ligne, Antoine Dupont à la baguette et Thomas Ramos derrière, la rencontre prend une nouvelle tournure et tourne enfin à l'avantage des Rouge et Noir.

Zach Holmes transforme une troisième pénalité à la 58e minute avant qu'Anthony Bouthier ne lui réponde une fois de plus à l'heure de jeu. Et c'est finalement à la 71e que le Stade Toulousain réussit à prendre pour de bon les devants avec un essai décisif d'Antoine Miquel.

Le Stade Toulousain ne concède finalement plus d'espace en défense et les Montpelliérains peuvent une fois de plus se mordre les doigts. Victoire 16-9 pour les Rouge et Noir, pas forcément la plus marquante de la saison, mais une victoire tout de même encourageante pour la suite.

Prochain match

Les Toulousains confortent ainsi leur deuxième place de Top 14 avant le match du Racing 92 ce dimanche face à Clermont. Les Rouge et Noir restent maintenant sur cinq victoires d'affilée en championnat avant la réception du Stade Français.

La dernière défaite des hommes d'Ugo Mola remonte d'ailleurs à novembre dernier sur la pelouse... du Stade Français, une très lourde défaite qui avait marqué les esprits (48-14). Les Toulousains ne se déplaceront pas cette fois avec la même équipe et nul doute qu'ils auront à cœur de se rattraper dimanche 10 janvier. Un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.