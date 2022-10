Top 14 : le Stade Toulousain à Brive avec une charnière Dupont-Ramos

Le Stade Toulousain, solide leader du Top 14 avec cinq victoires en six matches, se rend à Brive ce samedi en ouverture de la 7e journée de Top 14. Déjà vainqueur à Bordeaux et Montpellier cette saison, les Rouge et Noir comptent bien récidiver.

Ugo Mola et les Toulousains se rendent à Brive samedi après-midi. © Maxppp - Manuel Blondeau Le Stade Toulousain va-t-il aller chercher une troisième victoire en quatre déplacements ? A Brive, les hommes d'Ugo Mola veulent poursuivre leur belle série. ⓘ Publicité À lire aussi Le Stade Toulousain programmé un samedi à 15h... ça change la vie des supporters Les compos Pour ce rendez-vous en Corrèze, le staff aligne un XV de départ compétitif pour ne pas commettre le même faux pas qu'à Pau. Antoine Dupont et Thomas Ramos formeront la charnière pendant que Melvyn Jaminet débutera à l'arrière. Juan Cruz Mallia, de retour de sélection, sera sur la feuille pour la première fois de la saison. C'est l'avant-dernier match avec les internationaux avant la tournée d'automne qui verra bon nombre de Toulousains partir avec le XV de France ou encore Ange Capuozzo rejoindre la sélection italienne. Romain Ntamack, François Cros, Cyril Baille, Charlie Faumuina ou encore Dimitri Delibes sont toujours à l'infirmerie. Le classement loading