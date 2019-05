Top 14 : le Stade Toulousain affrontera La Rochelle en demi-finale

Toulouse, France

Le Stade Rochelais est allé s'imposer sur la pelouse du Racing 92 (13-19) ce vendredi soir en barrage du Top 14 et s'est offert le droit d'affronter Toulouse en demi-finale samedi 8 juin à Bordeaux.

Les Rochelais ont fait la course en tête tout le match (3-12 à la pause). Un essai d'Arthur Retière au retour des vestiaires a enfoncé les Franciliens. La réaction du Racing avec Leone Nakarawa (10-19, 67e) a été trop tardive. Revenus à six points en fin de match (13-19), les hommes de Laurent Labit et Laurent Travers ont gâché une dernière munition à 10 mètres de la ligne rochelaise à deux minutes de la fin.

La Rochelle disputera sa deuxième demi-finale après celle perdue contre Toulon à Marseille en 2017.

C'EST ÉNORME !!! Les Jaune et Noir l'emportent en barrage face au @racing92 et vous donnent RDV à Bordeaux samedi prochaine en DEMI-FINALE du @top14rugby !!!! #R92SR#FievreSRpic.twitter.com/IszvQJgmTU — Stade Rochelais (@staderochelais) May 31, 2019

Toulouse est rentré d'Espagne

Le Stade Toulousain, parti en stage en Espagne cette semaine du côté d'Alicante, est rentré en France ce vendredi. Les Toulousains vont préparer la demie du côté d'Ernest-Wallon la semaine prochaine.

Pour la demi-finale, France Bleu Occitanie vous proposera un dispositif exceptionnel du côté du Matmut Atlantique. Prise d'antenne dès 19 heures, et après-match en direct.