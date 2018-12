Top 14 : Le Stade Toulousain attend "un très grand Toulon" dimanche au Stadium

Toulouse, France

Le match se jouera à guichets fermés. La totalité des 32.700 places est vendue. "Je n'ai jamais joué devant autant de monde, reconnaît le pilier toulousain Clément Castets. Les joueurs expérimentés et les coachs m'en parlent avec des étoiles dans les yeux. J'ai juste envie de savourer." L'Île du Ramier, habituée des matchs de football, rouvre ses portes aux rugbymen pour ce "boxing day", vingt mois après leur dernier match dans cette enceinte. "Je trouve que ce terrain à quelque chose de spécial, ajoute l'entraîneur Régis Sonnes. Il y a un parfum de rugby qui me plaît beaucoup."

"Toulon est un sacré challenge à relever" - Régis Sonnes, entraîneur

Les Rouge et Noir attendent les Varois de pied ferme. "On les craint dès le départ", reconnaît Régis Sonnes. Les Toulonnais arrivent revigorés après leur large victoire face à Lyon (40-7), le week-end dernier.

"Ils montrent de l'intensité et de la puissance, reprend Régis Sonnes. Et ils ont des joueurs extraordinaires, qui font individuellement la différence."

"On ne joue pas une équipe de bas de classement. On joue un très grand Toulon" - Clément Castets, pilier

Après trois petits jours de pause à Noël, les Toulousains se préparent. "On s'attaque à une équipe qui a été capable d'être champion d'Europe et champion de France la même année, et qui monte en puissance", rappelle le pilier toulousain Clément Castets.

"Toulon a des stars à tous les postes" - Cyril Baille, pilier

Le Stade Toulousain reste prudent. "À chaque fois qu'on les joue, ce sont des matchs très rugueux et très engagés", explique le pilier Cyril Baille.

Les Rouge et Noir veulent éviter les surprises. "À nous d'être prêts !" Ils espèrent enchaîner une onzième victoire consécutive.

Toulouse-Toulon sera à vivre dimanche dès 20h15 en intégralité sur France Bleu Occitanie.

Les compositions d'équipes à venir...