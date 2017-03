Top 14 : le Stade Toulousain à Bordeaux pour la 22me journée

L'opération Survie continue pour les Rouge et Noir. Les toulousains vont chercher une victoire à Bordeaux dans la course aux 6 premières places. Un derby de la Garonne disputé pour la première fois au Matmut Stadium.

Remontés à la 7me place du Top 14 après leur victoire contre Lyon (mais avec un match en retard pour Castres le 6me à 4 points), les toulousains doivent confirmer leur regain de forme à l'occasion du derby de la Garonne. Histoire de garder l'espoir d'être dans les 6 premiers à la fin de la saison mais aussi de préparer au mieux le quart de finale de Champions Cup dans une semaine au Munster.

Du mieux face à Lyon

Après 4 matches sans victoire les hommes d'Ugo Mola ont semblé avoir retrouvé leur rugby dimanche midi en battant Lyon à Ernest Wallon (42/26). Un jeu léché, des enchaînements propres et bien huilés et quatre essais en quarante minutes ont montré que le Stade allait mieux. Pourtant les vingt premières minutes de la seconde mi-temps, ont refroidi plus d'un supporter, montrant à quel point les Rouge et Noir sont encore convalescents et au final l'abandon du point de bonus offensif sonne presque comme une contre performance.

Le retour des internationaux

Comme ce fut le cas l'an passé la période du Tournoi des 6 nations s'est payée au prix fort par les pensionnaires d'Ernest Wallon. 4me avant le début du tournoi les toulousains finissent la période des doublons à la 7me place, 4 points derrière les castrais qui comptent un match de retard. Le retour des internationaux était donc impatiemment attendu par Ugo Mola même si la rentrée se fait au coup par coup en fonction des états de forme. Des renforts importants en vue du quart de finale de Champions Cup à disputer le week end suivant en Irlande contre la redoutable province du Munster.

"si on a la tête au Munster ce pourrait être une brave déconvenue" U. Mola Partager le son sur : Copier

Au match aller à domicile les Toulousains se sont imposés 22/17 permettant aux Bordelo-Béglais de repartir avec le bonus défensif.

UBB- Stade Toulousain à suivre dès 20h30 samedi sur France Bleu Toulouse et http://francebleu.fr