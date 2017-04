Top 14 : le Stade Toulousain étrillé à Castres 52 à 7

Le derby a tourné à l'avantage de Castres pour la 25me et avant-dernière journée du championnat. 52 à 7, c'est une déculottée magistrale. les toulousains ont désormais la tête à la réception de Bayonne et aux adieux de samedi prochain. Il est temps que cela se finisse.

C'était le dernier déplacement de la saison pour les hommes d'Ugo Mola qui misait sur les jeunes pour tenir tête aux castrais, toujours en course pour les phases finales et dans un stade Pierre Antoine à guichets fermés. Ce fut une bérézina même si les hommes du jeune capitaine François Cros ont tenu tête une mi temps marquant un essai par Luke Mc Alister (24me) bien que réduits à 14 après l'expulsion temporaire de Yoann Huget.

La deuxiéme mi temps fut un cas très rare de combustion spontanée; le Stade, aussi pathétique que l'orchestre du Titanic, a sombré corps et bien, encaissant 5 essais et un magistral 39/0 sur le deuxiéme acte. Courage! Le chemin de croix du Stade Toulousain touchera à sa fin samedi prochain avec la réception de Bayonne; l'heure sera alors au bilan et aux questions.

"on a fait une saison pourrie" M. Médard

"la fierté en a pris un coup" U. Mola

Les toulousains ont un dernier rendez-vous à honorer, la réception samedi de Bayonne pour la 26me et ultime journée de la phase régulière. Un match qui comptera surtout pour les adieux de Thierry Dusautoir, Pato Albacete, Yacouba Camara, Luke Mc Alister, Alexis Palisson, Gurthro Steenkamp, Christopher Tolofua, Census Johnston, Gregory Lamboley, Toby Flood. le coup d'envoi de cette dernière journée sera donné à 20h45 à Ernest Wallon et la soirée promet de tirer en longueur. En espérant qu'elle soit plus joyeuse que cette sortie castraise