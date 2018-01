Toulouse, France

La victoire finale des Toulousains face à Oyonnax, 37 à 15, reflète assez mal les hauts et les bas par lesquels les joueurs d'Ugo Mola sont passés. En première mi-temps, les Stadistes n'ont pas réussi à vraiment décrocher leur adversaire malgré une écrasante domination territoriale et dans la possession du ballon.

15-0 "seulement" à la pause et la réaction des joueurs d'Oyonnax ne s'est pas faite attendre dès le retour des vestiaires. En deuxième période le match a perdu en intensité et en qualité jusqu'à cette violente générale lors de laquelle Maestri et Grice ont écopé d'un carton rouge chacun. C'était sans compter sur l'ultime réaction toulousaine, capable d'inscrire deux essais alors qu'il reste moins de deux minutes à jouer pour finalement décrocher un bonus offensif bienvenu.

Ugo Mola : « Il y a des signes forts que le groupe nous renvoie »

Pour le manager du Stade Toulousain Ugo Mola, les cinq points décrochés laissent penser à des jours meilleurs, malgré les trous d'air récurrents : "Malgré quelques vents contraires, parce que franchement on ne se facilite pas la tâche, malgré trente minutes quasiment sans partage mais où finalement on n'arrive pas à les lacher et à score, on ressort finalement la bonne vieille méthode des matchs d'hiver avec deux ballons portés qui nous donnent ces essais qui récompensent le boulot fait depuis quelques temps".

Ugo Mola : "Il fallait remettre les choses dans l'ordre" Copier

Maxime Médard : « On a rempli tous les objectifs »

Maxime Médard était de retour à la compétition après avoir été éloigné des terrains pour une fracture de l'index. Un retour ponctué d'un essai. "Au final on a rempli tous les objectif, même si le début de deuxième mi-temps est poussif, on est un peu tombé dans le piège. Finalement les remplaçants on terminé le travail".

Maxime Médard : "J'écouterai un peu plus souvent Julien Marchand !" Copier

Maxime Médard, victime de crampes à l'heure de jeu pour son match de reprise. © Radio France - Damien Gozioso

La fiche du match

Toulouse : 5 essais de Huget (24e), Médard (33e), Ramos (47e), Madaule (80e) et Ghiraldini (80e+2) ; 3 transformations de Ramos (33e, 47e, 80e) ; 2 pénalités de Ramos (16e, 60e). Carton rouge à Maestri (59e).

Oyonnax : 2 essais de Basson (43e) et Gondrand (53e) ; 1 transformation de Botica (53e) ; 1 pénalité de Botica (62e). Carton rouge à Grice (59e).