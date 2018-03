Toulouse, France

En s'offrant le leader montpelliérain, le Stade Toulousain accrédite la thèse de la sortie de route accidentelle après le faux-pas face à Lyon le week-end dernier. Dominateurs devant, les Toulousains ont eu du mal à concrétiser leur emprise sur la première mi-temps et se sont fait surprendre par un essai de Nadolo. Mais Yoann Maestri a remis les deux équipes a égalité juste avant le retour aux vestiaires (7-7). En deuxième mi-temps l'assise toulousaine en mêlée a fait basculer le match, et François Cros puis Zack Holmes ont fait gonfler le score avant l'essai de pénalité, anecdotique, accordé au MHR en fin de match. Une victoire qui replace le Stade Toulousain à la 3e place du Top 14 au moment de l'emballement final.

Ce gros match de Toulouse, le jour et la nuit avec dimanche dernier. Faudrait continuer sur ce chemin, c'est celui qui mènera le plus loin... Et mention spéciale à François Cros, quel joueur 👍 ! #STMHR — Vincent Chalier (@VChalier) March 18, 2018

Les points

Toulouse : 3 essais de Maestri (40e+2), Cros (51e) et Holmes (66e), 2 transformations de Ramos (40e+2, 66e), 1 pénalité de Ramos (57e).

Montpellier : 2 essais de Nadolo (35e), de pénalité (75e), 1 transformation de Steyn (35e). Exclusion temporaire de Willemse (61e pour fautes répétées).

Gilian Galan : « Prendre le leader sur ses points forts »

Le 3e ligne Gilian Galan a fait son retour à la compétition après trois mois loin des terrains, il est heureux de voir que le Stade Toulousain a su répondre au gros défi physique des Montpelliérains : "C'était le bon moyen pour contrecarrer ce leader, le prendre sur ses points forts, le jeu d'avants et la densité physique. On a aussi été performant en défense donc on a pu récupérer des ballons et exploiter les failles de l'adversaire. Maintenant il faut continuer à travailler et ne pas se reposer sur nos lauriers, je sais qu'on a une force de caractère, je ne sais pas si on a toujours su la faire transparaître sur les matchs, mais on va continuer d'essayer de le prouver à tous les matchs. On avait aussi envie de s'envoyer pour rattraper le faux-pas de Lyon à la maison la semaine dernière, tous les mecs titulaires ou remplaçants ont fait le job. Je pense que c'est tout le groupe qui ira loin, et pas seulement quinze joueurs".

Gilian Galan échappe à son ancien coéquipier Louis Picamoles. © Maxppp - Xavier de Fenoyl

Ugo Mola : « Quand on déplace le jeu, on rivalise avec les meilleurs »

Le manager Ugo Mola apprécie la réaction après la défaite face à Lyon : "Le match de Lyon est quelque chose qui nous avait secoué, et la grosse question était de savoir si on était en mesure de répondre sur le caractère et notre capacité à réagir. Au-delà, ce qui me satisfait plus que le caractère, c'est le rugby proposé en seconde mi-temps avec l'intensité qu'on a mis, notamment dans les zones d'affrontement. On se rend compte que quand on met de la vitesse dans le jeu c'est là que nous sommes les plus dangereux. Les garçons ont livré une belle partie en réussissant aussi à jouer debout, comme quoi quand on déplace le jeu on devient une équipe qui rivalise avec les meilleurs. C'est un match de plus, il en reste encore cinq et il faudra remettre le bleu de chauffe dès le week-end prochain au Stade Français pour continuer à exister et accrocher la qualification le plus rapidement possible".