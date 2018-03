Ce n'est pourtant pas faute d'avoir insisté depuis plusieurs semaines sur le risque de tout relâchement côté toulousain. Après une première heure où le Stade a surtout défendu et planté deux essais sur ses deux seules occasions par Yoann Huget et Cyril Baille, Toby Arnold a semé la pagaille bien trop facilement face à des Toulousains éteints pour inscrire un essai et en offrir un deuxième à Delon Armitage. Et à trois minutes de la fin, bis repetita, déboulé de Toby Arnold et au terme de l'action, l'essai de la victoire pour Delon Armitage et le LOU. Rageant mais pas forcément immérité. C'est la deuxième défaite à domicile de la saison après celle concédée contre Castres au mois de novembre.

C'était aussi le dernier match à Ernest-Wallon de Frédéric Michalak qui arrêtera sa carrière à la fin de la saison, il a évidemment été fêté comme il se doit par le public toulousain.

Les points

Stade Toulousain : 2 essais de Huget (8e) et Baille (30e), 2 transformations de Ramos (8e, 30e) et 2 pénalités de Ramos (67e, 73e).

Lyon : 3 essais de Arnold (60e), D. Armitage (62e, 77e), 3 transformations de Harris (60e, 62e, 77e) et 2 pénalités Michalak (40e) et Harris (75).

Ugo Mola : « Il y a un sentiment de gâchis »

Pour le manager du Stade Toulousain, l'analyse est limpide, c'est un non-match des Rouge et Noir : "Il ne faut pas chercher à se donner mal à la tête, on est tout simplement passé à côté. On n'est jamais vraiment entré dans ce match, avec de la fébrilité, malgré une conquête plutôt performante pendant soixante minutes. On a eu beaucoup de situations intéressantes à jouer où cette passe de plus – qui depuis plusieurs semaines nous faisait avancer – nous a plutôt mis sur le reculoir... Un niveau de vigilance peut-être pas total malgré le fait que tout l'ensemble du club savait que c'était un tournant important ces deux réceptions (Lyon et Montpellier la semaine prochaine, NDLR). En gagnant on aurait pu se mettre dans une situation un peu plus favorable, en perdant on est dans le gruppetto qui va s'accrocher pour la qualification. Au-delà du résultat, on a le droit de perdre au rugby, il y a un sentiment de gâchis parce qu'on n'a pas pris le match par le bon bout et surtout, on n'a pas su mettre en place notre rugby".

Ugo Mola pointe du doigt "un niveau de vigilance peut-être pas total". © Radio France - DG

Jean-Marc Doussain : « On a trop subi pour remporter ce genre de match »

Le demi de mêlée toulousain Jean-Marc Doussain estime que les siens n'ont jamais réussi à se libérer dans ce match : "On a eu deux ballons bien négociés où on a marqué, mais on a trop subi pour remporter ce genre de match qui se joue sur des petits détails que Lyon a su bien exploiter. Ça fait mal parce qu'en gagnant on prenait vraiment une option sur la qualification, il faut relever la tête sur la réception de Montpellier parce qu'en gagnant ce match on serait quand même bien parti pour se qualifier. Forcément c'est dur à avaler, ça nous fait tous redescendre un peu sur terre, c'est un coup d'arrêt après quatre victoires consécutives, si on a les ambitions que doit avoir le Stade Toulousain, on sait que tous les matchs seront comme celui-là jusqu'à la fin de la saison et qu'il faudra en remporter le maximum".