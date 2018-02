Toulouse, France

Les Toulousains ont le sens du suspense. Comme lors du dernier match à domicile face à Oyonnax, il a fallu un dénouement un peu fou pour les voir prendre le point de bonus offensif après la sirène. À l'heure où certains passaient à table ce dimanche, ils recevaient des Brivistes remontés car en position de barragiste, une rencontre remportée à défaut d'avoir été totalement maîtrisée. La mise en bouche signée Cheslin Kolbe a vite mis le Stade Toulousain sur de bons rails, d'autant que Yoann Huget a rapidement inscrit un deuxième essai. Les Corréziens, accrocheurs ont répondu dans la foulée par des essais de Le Devedec et Marques, et c'est finalement grâce à une réalisation de Zack Holmes que Toulouse a viré en tête à la pause (24-20). De quoi rester quand même un peu sur sa faim.

En deuxième mi-temps les Stadistes ont a nouveau frappé sur des ballons de récupération, Huget s'est offert un doublé et Maxime Médard a fait grimpé le score. L'essai de Galala pour le CAB a longtemps privé les Toulousains du point de bonus offensif récupéré, en guise de dessert, après la sirène donc sur un essai de pénalité.

Victoire du Stade Toulousain face à Brive 45-28! #STCAB ⚫️🔴 pic.twitter.com/CBschvMtIr — Dylan Pailhes (@PailhesDylan) February 25, 2018

La feuille de match

Toulouse : 6 essais de Kolbe (2e), Huget (13e, 44e), Holmes (29e), Médard (50e) et de pénalité (80e+2), 5 transformations de Ramos (2e, 13e, 29e, 44e, 50e) et 1 pénalité de Ramos (39e).

Brive : 3 essais de Le Devedec (23e), Marques (32e) et Galala (54e), 2 transformations Laranjeira (23e, 32e) et 3 pénalités Laranjeira (7e, 40e+1, 47e). Exclusion temporaire pour Hauman (80e+2, en-avant volontaire).

Thomas Ramos : « On aurait pu se faciliter la tâche »

L'habituel arrière du Stade Toulousain a joué cette fois-ci à l'ouverture et a livré une partie plutôt convaincante. Il regrette les trous d'airs à certains moments du match : "Je pense que le bonus est mérité, comme Brive aurait mérité un point de bonus défensif parce qu'ils n'ont pas été ridicules, loin de là. On est très content de cette victoire à cinq points mais on aurait pu se faciliter la tâche plus tôt dans le match. J'ai l'impression que dès qu'on décide de mettre notre jeu en place vraiment, d'accélérer, on est capables de marquer et de faire la différence, et après il y a un petit relâchement qui fait que cette différence se réduit. Du coup on doit cravacher jusqu'à la 80e pour aller chercher un point de bonus, donc c'est bien mais si on arrivait à le faire un peu avant la 80e ça serait mieux. Au final ça fait 15 points sur les trois derniers matchs, c'est plutôt pas mal".

"Toulouse nous a sanctionné à la moindre erreur. C'est dur parce qu'on l'impression d'avoir fait un match correct" dit Julien Le Devedec, auteur du 1er essai de sa carrière en #Top14, après la défaite du CAB à Toulouse #STCAB#FBSportpic.twitter.com/rrCWJCniIU — France Bleu Limousin (@FBLimousin) February 25, 2018

La réaction d'Ugo Mola, le manager du Stade Toulousain

Ugo Mola : "On ne peut pas se permettre de prendre autant de points à domicile" Copier

Ugo Mola, a trouvé à redire après la victoire bonifiée du Stade Toulousain contre Brive. © Radio France - DG

Yoann Huget : « On n'a pas été assez dans la maîtrise de notre jeu »

L'ailier du Stade Toulousain a inscrit deux essais contre Brive ce qui porte son total à 7 cette saison en Top 14. Il se satisfait de la victoire bonifiée contre un adversaire plus solide qu'il n'y parait : "C'était pas évident, ils avaient annoncé partout qu'ils venaient nous faire la guerre et ça s'est vu. À chaque fois qu'on marquait ils arrivaient à resserrer le score derrière, et nous on n'a pas été assez dans la maîtrise de notre jeu. On a marqué plusieurs fois et on s'est relâché en pensant que derrière ça allait se débloquer... C'est dommage, c'est le point un peu négatif ce manque de maîtrise, et le plus regrettable c'est de prendre presque trente points à la maison, ce n'est pas possible si on veut franchir un cap pour les beaux jours. Mais on est quand même satisfait, notre équipe a du cœur, ça fait deux fois qu'on va chercher le bonus après la sirène. Il faut retenir cette abnégation à ne rien lâcher".