Top 14 : Le Stade Toulousain dans la gueule du Lyon

cette 21me journée marquera peut être la fin des espoirs pour le Stade Toulousain. Lancé dans une course effrénée mais pas encore désespérée à la qualification les Rouge et Noir ne peuvent se permettre aucun faux pas à domicile. Le LOU arrive à Ernest Wallon pour le dernier des doublons.

Une défaite et c'en est terminé des chances de qualification en Top 14. Une victoire, et rien n'est assuré pour autant. Comme l'an passé le Stade Toulousain paie le prix fort à la période des doublons Top 14-Tournoi des 6 nations mais pour la premiére fois depuis 42 ans il pourrait ne pas passer par la case phases finales du Top 14. Une tache sur le plus beau palmarès du rugby européen.

10me du Top 14 avec 43 points.

Avec 8 points de retard sur le 6me Toulon, le Stade Toulousain a grillé tous ses jockers. Fin de saison tendue où le moindre faux pas signifierait absence des phases finales du championnat pour la premiére fois depuis plus de quarante ans. Une pilule au gout très amer dans le fleuron du rugby européen.

A l'origine de la déconfiture se trouve, comme la saison passée, la période des doublons. L'épisode Tournoi des 6 Nations faisant passer le Stade de un à 8 points de retard sur la 6me place qualificative. Les hommes d'Ugo Mola restent sur 4 défaites consécutives.

Mobilisation générale

"on s'est beaucoup parlé après Brive" confie les joueurs et les leaders ont pris la parole pour définir les choses positives et négatives des dernières sorties. L'objectif est de faire moins de faute qu'en Corréze où beaucoup trop de points ont été donnés au pied de Gaetan Germain le buteur maison.

Ugo Mola ne donnera son équipe qu'au dernier moment pour "garder le groupe sous pression". Bézy et Palisson reviennent de blessure. Toby Flood est suspendu pour trois cartons jaunes consécutifs et pour un carton rouge. Il devra passer en conseil de discipline.

Stade Toulousain / LOU à suivre dès 12h25 dimanche sur France Bleu Toulouse