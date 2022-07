Top 14 : Le Stade Toulousain débutera le championnat face à l'UBB

Le calendrier de la saison 2022-2023 de TOP 14 a été dévoilé ce jeudi, dès la première journée, le 3 septembre prochain, les Internationaux seront de retour, et les deux demi-finalistes malheureux du dernier exercice, le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles croiseront le fer, sur la pelouse de l'UBB. Une semaine plus tard, les Rouges et Noirs recevront le RC Toulon.

A l'occasion du traditionnel Boxing Day, le weekend du 24 décembre, le Stade Toulousain jouera le derby du Midi face au Castres Olympique, remake de la demi-finale de TOP 14 2022, perdue pour le Stade.

La saison régulière s'achèvera le weekend du 27 mai par la 26ème et ultime journée. Place ensuite à la phase finale. Pour les demi-finales, le TOP 14 repoussera les frontières en s'exportant en Espagne à San Sebastian le weekend du 10 juin tandis que le futur champion de France pourra soulever le mythique bouclier de Brennus le samedi 17 juin au Stade de France.

Le calendrier du Stade Toulousain